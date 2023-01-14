  • BIST 4.984,86
  • Altın 1159.804
  • Dolar 18.7772
  • Euro 20.3339
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Kiev yine şiddetli patlamalarla sarsıldı

» »
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Kiev yine şiddetli patlamalarla sarsıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Kliçko, Telegram’dan yaptığı yazılı paylaşımda “(Kiev’in) Dnipro semtinde patlamalar oldu. Tüm görevliler olay yerine gidiyor. Sığınaklarda kalın” ifadelerini kullandı.

Kiev’in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtti.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin yaptığı açıklamada Kiev’e füze saldırısının düzenlendiği ifade edildi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya ve Ukrayna’dan Ankara’da kritik görüşme11 Ocak 2023 Çarşamba 17:06
  • Japonya’da kuş gribi salgını büyüyor10 Ocak 2023 Salı 13:58
  • Çin, salgın nedeniyle kapattığı sınırlarını 3 yıl sonra açtı08 Ocak 2023 Pazar 20:16
  • Ukrayna ile Rusya arasında esir takası08 Ocak 2023 Pazar 18:46
  • Rusya: Roketli saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü08 Ocak 2023 Pazar 16:35
  • Çin’den Covid-19’la ilgili yeni karar08 Ocak 2023 Pazar 14:25
  • Putin, gizli Noel ayinine tek başına katıldı08 Ocak 2023 Pazar 12:50
  • Zelenskiy, Rusya’ya ateş püskürdü08 Ocak 2023 Pazar 12:10
  • Çavuşoğlu: KKTC’nin TDT üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasında bağlantı kurduk07 Ocak 2023 Cumartesi 19:47
  • Taliban’dan Prens Harry’ye tepki: Boşboğaz ezik06 Ocak 2023 Cuma 22:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti