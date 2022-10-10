Kiev’de art arda patlama sesleri

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de büyük patlamalar meydana geldiği bildirildi. Reuters haber ajansı, kentte art arda patlamalar yaşandığını, çok sayıda binadan dumanlar yükseldiğini aktardı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da patlamaları doğrularken Acil Durum Hizmetleri sözcüsü ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Patlamaların nedeni konusunda açıklama yapılmadı.
Patlamaların Rusya'da “Ukrayna'dan intikam” çağrılarının yükseldiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
Rusya ile 2014'te ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım bölgesini birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'ne geçen hafta düzenlenen saldırı, 8. aya yaklaşan Ukrayna işgalinde dönüm noktası olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün saldırıdan Ukrayna istihbaratını sorumlu tuttu.
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