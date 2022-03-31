  • BIST 2.236,17
  • Altın 915.855
  • Dolar 14.6801
  • Euro 16.2956
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Kiev'de çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

» »
Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki çatışmaların bu sabahtan itibaren kısmen azalmasıyla İrpin şehrinden Kiev'e tahliyeler arttı.
Kiev'de çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki çatışmaların bu sabahtan itibaren kısmen azalmasıyla İrpin şehrinden Kiev'e tahliyeler arttı.

Kiev'de tahliye noktasına getirilen siviller, dün geceye göre sabah saatlerinde bölgede çatışmaların biraz azaldığını, bu yüzden burada açılan insani koridordan tahliyelerin yoğunlaştığını belirtti.

Tahliye merkezine sedye ile getirilen Alena, İrpin'de Rus bombardımanının hala sürdüğünü, yine de oradan çıkabildiklerini aktararak, "Bombardımanlar her gün sürüyor, çatışmalar sürüyor ama ne yapalım, yaşamak lazım" dedi.

İrpin'den kızıyla beraber kurtarılan Yelena Grun şehrin büyük hasar gördüğünü kaydederek, "İrpin'de her şey, tüm evler yıkıldı" dedi.

Daha önce ülkenin Donetsk bölgesinde yaşadıklarını, oradaki savaştan kaçarak İrpin'e yerleştiklerini kaydeden Grun,"Elimizdeki kuruşları birleştirerek bir evi inşa ettik ve şimdi tamamen yandı, kül oldu" şeklinde konuştu.

İprin'den Kiev'e açılan insani koridorun genelde çok tehlikeli olduğunu, Rus ordusunun sivilleri hedef almaya devam ettiğini aktaran Grun, şu ifadeleri kullandı:

"Orada çok büyük tehlike var. Buraya gelirken bizi vuracaklar diye korkuyorduk. Köprüye (İrpin-Kiev yolunda) yaklaşınca bomba atacaklar diye korktuk. Ayrıca dün gece öyle bir bombardıman oldu ki evlerin depolarında nereye kaçacağımızı bilmiyorduk. Her yerde yanmış evler, evlerin altında saklanan insanlar var. 10-15 gündür susuz, yemeksiz kaldık."

İrpin sokaklarında çok cesedin olduğunu, sadece dün onları kaldırmaya başladıklarını kaydeden Grun, "Şimdi, özelikle sabah insani koridor biraz sakindi. Dün ise ateş açıyorlardı oralara. Dün çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, şiddetli çatışma vardı." dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermeni çetelerin 1918'de katlettiği Azerbaycanlılar anılıyor31 Mart 2022 Perşembe 11:32
  • Eduard Basurin: Artık Ukrayna'nın bir parçası olmamız mümkün değil31 Mart 2022 Perşembe 11:17
  • Rusya-Ukrayna savaşı: İngiliz The Guardian gazetesinden kapsamlı Türkiye analizi31 Mart 2022 Perşembe 10:37
  • İsviçre Covid-19 Yasaklarını Tamamen Kaldırıyor30 Mart 2022 Çarşamba 17:09
  • Ukrayna: Çernobil’de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin30 Mart 2022 Çarşamba 14:35
  • Çernihiv Valisi: Rusya'nın saldırılarında azalma yok30 Mart 2022 Çarşamba 12:55
  • Ukrayna: Rusya İstanbul'da ilk kez bizi dinledi30 Mart 2022 Çarşamba 12:22
  • Ukrayna: Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi devam ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • BM, Ukrayna’daki Ölü ve Yaralı Sayısını Açıkladı29 Mart 2022 Salı 23:37
  • Belçika, 21 Rus Diplomatı Sınır Dışı Etti29 Mart 2022 Salı 22:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti