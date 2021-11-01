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Kiev’de Kırmızı Alarm: Para Cezası Kesilecek

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de artan corona virüsü vakaları nedeniyle bugünden itibaren kırmızı bölge ilan edildi.
Kiev’de Kırmızı Alarm: Para Cezası Kesilecek

Ukrayna'nın birçok şehrinde artan corona virüsü vakaları nedeniyle hükümet önlemler almaya devam ediyor.

Vaka ve can kaybındaki artışla kırmızı bölge yani tehlikeli alan ilan edilen şehirlerde, karantina uygulamasına geçiliyor. Kırmızı bölge ilan edilen başkent Kiev'de bugün itibariyle karantina başladı.

Aşı sertifikası toplu taşıma araçlarına, eğlence mekanlarına, restoranlara, devlet dairelerine, alışveriş merkezlerine olmayan alınmayacak. Yanında aşı sertifikası bulunmayan vatandaştan negatif PCR test sonucu istenecek. Onu da gösteremeyen vatandaşa 17 bin Grivna (yaklaşık olarak 6 bin TL) para ceza kesilecek.

AŞI MERKEZLERİNDE İZDİHAM

Alınan kararların ardından Ukraynalılar, aşı merkezlerine akın etti.

Aşı olmak isteyenler aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı aşı kuyruğunda tartışmalar da yaşandı.

SAHTE PCR TESTLERİ ORTAYA ÇIKTI

Devlet tarafından alınan kararları fırsata çeviren dolandırıcılar, internet üzerinde sahte aşı sertifikaları ve negatif PCR test sonuçları satmaya başladı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte ülke genelinde 13 bin 936 yeni vaka ve 298 ölü sayısı kayıtlara geçti. Salgının başladığı günden itibaren ülke genelinde toplam hasta sayısının 2 milyon 936 bin 238, iyileşen hasta sayısının 2 milyon 442 bin 98, can kaybının 68 bin 27, yapılan test sayısının ise 14 milyon 455 bin 647 olduğu da açıklamada yer aldı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte ülke genelinde 13 bin 936 yeni Covid-19 vakası ve 298 can kaybı kayıtlara geçti. Salgının başından bu yana ülkede toplam hasta sayısının 2 milyon 936 bin 238, iyileşen hasta sayısının 2 milyon 442 bin 98, can kaybının 68 bin 27, yapılan test sayısının ise 14 milyon 455 bin 647 olduğu belirtildi.

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