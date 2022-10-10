Kiev’de patlama sesleri: Ölü ve yaralılar var! Vatandaşlara Sığınaklara Gidin Çağrısı Yapılıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de büyük patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Reuters haber ajansı, kentte art arda patlamalar yaşandığını, çok sayıda binadan dumanlar yükseldiğini aktardı.

Patlama bölgede endişe yarattı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da patlamaları doğrularken Acil Durum Hizmetleri sözcüsü ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Patlamaların nedeni konusunda açıklama yapılmadı.

Patlamaların Rusya'da “Ukrayna'dan intikam” çağrılarının yükseldiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Rusya ile 2014'te ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım bölgesini birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'ne (Kerç Köprüsü) geçen hafta düzenlenen saldırı, 8. aya yaklaşan Ukrayna işgalinde dönüm noktası olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün saldırıdan Ukrayna istihbaratını sorumlu tuttu.

Patlamada cansız bedenler etrafa saçıldı.

İKİ KENTTE DAHA PATLAMA

Ukrayna başkentteki patlamaların şokunu yaşarken Lviv ve Dnipro’da da patlama seslerinin yükseldiği açıklandı.

KLİÇKO’DAN AÇIKLAMA: YAKIN TAKİPTEYİZ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, “Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra.” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi. Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

“SIĞINAKLARA GİDİN” UYARISI

Gelişmeleri anbean bölgedeki muhabiri aracılığıyla aktaran New York Times gazetesi, Kiev’e bombaların düşmeye devam ettiğini duyurdu. Gazete, yetkililerin vatandaşlara, “sığınağa gidin” uyarısında bulunduğunu da duyurdu.

Kiev’in merkezinde büyük bir patlama geldiğini aktaran ABD merkezli gazete, “Kiev sakinleri sabahın erken saatlerinde sığınaklara gitmeye başladı. Aylarca devam eden savaşta hepsi düzenli aralıklarla çınlayan sirenleri görmezden gelmişti. Çünkü bunların çoğu tatbikat amaçlıydı. Fakat bu sabah en büyük korkuları gerçek oldu ve şehrin hareketli bölgelerine füzeler düşmeye başladı” ifadelerini kullandı.