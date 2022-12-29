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Kiev’de şiddetli patlama: Rusya füze yağdırdı

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10 ayı geride bırakan Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın ülkeye füze yağdırdığı, başkent Kiev'de de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Kiev’de şiddetli patlama: Rusya füze yağdırdı

Rusya-Ukrayna savaşı son günlerde ülkenin doğusunda şiddetlenerek sürerken, başkent Kiev de güne patlama sesleriyle uyandı.

Reuters’ın son dakika haberinde, Kiev’de şiddetli patlama yaşandığı aktarıldı. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, “Kiev’de elektrik kesintileri olabilir. Telefonları ve diğer cihazları şarj edin. Su stoklayın” dedi.

Kiev’in hava sahasında, Ukrayna hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği görüldü.

Ukraynalı yetkililer de Rusya’nın 100’den fazla füzeyle Ukrayna’nın farklı bölgelerini hedef aldığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı Oleksiy Arestoviç, birçok kentte alarm sirenleri çaldığını söyledi.

Odesa ve Jıtomir kentlerinde de şiddetli patlamalar yaşandığı bildirildi. Enerji altyapısını korumak için birçok yerde kontrollü elektrik kesintileri uygulanıyor.

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