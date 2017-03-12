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Kiev'de şiir sevdalılarına bedava ulaşım

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Kiev'de şiir sevdalılarına bedava ulaşım
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ülkenin milli şairi Taras Şevçenko'nun şiirlerinden alıntı yapan metro yolcuları bedava seyahat ediyor.

Metroda bekleyen bilet görevlileri, yolcuların şiir performanslarını dinleyip, bariyerlerden bedava geçmelerine izin veriyor.

Kiev metrosunun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, bu girişimin amacı, 19. yüzyılın ünlü şairinin 9 Mart'taki doğumgününü kutlamak.

"Happy hour" adını taşısa da, bu girişim sadece iki metro istasyonunda ve 40 dakikalık yolculuklar için uygulanıyor.

Facebook kullanıcılarından biri, "Neden tüm istasyonlarda yok, zaman sınırı neden var?" diye soruyor.

Bazı kullanıcılarsa, özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde bunu uygulamanın zor olacağı görüşünde.

Bir kullanıcı, "Ne kadar harika bir fikir. Keşke zaman sınırı olmasaydı" diye yorum yapıyor.

Ukraynalılar Şevçenko'nun şiirlerini okul çağında öğrendikleri için ezberden alıntı yapmaları çok da zor değil.

Bazılarıysa bunu yapabileceğinden emin değil. Bir kullanıcı şöyle yazmış:

"Ezberden okumak mı? Cep telefonumdan okusam olmaz mı?"

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