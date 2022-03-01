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Kiev'de Televizyon Vericilerinin Olduğu Radyo Kulesinin Vurulduğu Anlar Kamerada

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Kiev'de Televizyon Vericilerinin Olduğu Radyo Kulesinin Vurulduğu Anlar Kamerada
Kiev'de Televizyon Vericilerinin Olduğu Radyo Kulesinin Vurulduğu Anlar Kamerada

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi sürerken, zaman zaman patlamalar da yaşanıyor. Son olarak başkent Kiev'de televizyon vericilerin bulunduğu radyo kulesi bombalandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da savaşın 6. gününe girilirken, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde patlamalar duyulmaya devam ediyor.

KİEV'DEKİ RADYO KULESİ VURULDU

Son olarak Kiev'de televizyon vericilerinin olduğu radyo kulesinin vurulduğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı.

 

RUSYA "VURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurmuştu. Bakanlık, bu bölgelerde yaşayan Kiev sakinlerini evlerini terk etmeye çağırdı.

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