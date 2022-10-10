Kiev’deki Alman Büyükelçiliği’ne füze isabet etti

Rusya, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamaların ‘öcünü almak’ için bugün sabah saatlerinde Ukrayna’nın Kiev, Lviv, Dnipro ve Odesa kentlerini bombaladı. Halka güne bomba sesleriyle uyanırken, Kiev’de en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Son dakika açıklamasına göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu. Bölgede hasar bulunduğu açıklanırken, hayatını kaybeden veya yaralananlarla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.