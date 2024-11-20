ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdi.

Anti-personel kara mayınları, tank gibi askeri taşıtlara karşı kullanılan mayınlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik kullanılıyor.

İsmini gizli tutan ABD savunma yetkilisi, mayınların yakında Ukrayna'ya teslim edilebileceğini, Washington'ın bu mayınların Ukrayna topraklarında kullanılmasını beklediğini aktardı.

ABD'nin sağlayacağı bu mayınlar, belirli bir süre için aktive ediliyor ve kalıcı olarak kullanılamıyor.

Biden'ın bu kararı, Pazar günü Washington'ın Ukrayna'ya, ABD'nin verdiği uzun menzilli füzeleri Rusya'daki hedeflere karşı kullanma izni vermesinden sonra geldi.

Ukrayna, ABD'nin sağladığı bu füzeleri dün ilk kez Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin askeri yardımını kesmeye karar vermesi halinde Ukrayna'nın savaşı kaybedeceğini söyledi.

ABD'li Fox News kanalına verdiği mülakatta Zelenskiy, “Kalacağız, savaşacağız. Üretimimiz var ama galip gelmek için yeterli değil ve bence hayatta kalmak için de yeterli değil” dedi.

Kiev'deki bazı büyükelçilikler saldırı ihtimaline karşı kapatıldı

Ukrayna ve Rusya arasında gece boyunca karşılıklı drone saldırıları gerçekleştirildiği de bildirildi.

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği de "20 Kasım'da ciddi bir hava saldırısı ihtimali olduğu" bilgisinin alınmasının ardından geçici olarak kapatıldı.

Büyükelçilik açıklamasında burada çalışanlara sığınağa gitme talimatı verildiği belirtildi. Ayrıca ABD vatandaşlarına da hava saldırısı uyarısı duyduklarında sığınaklara gitmeye hazır olmaları çağrısı yapıldı.

İspanya, İtalya ve Yunanistan da Kiev'deki büyükelçiliklerini Çarşamba günü kapalı tutacaklarını açıkladı.

ABD'nin uzun menzilli füze kararı

Pazar günü Washington'ın izin vermesinden bir gün sonra Ukrayna ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzelerle saldırmıştı.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) kullanıldığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 19 Kasım Salı sabahı Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlediği saldırıda altı ATACMS füzesi kullandığını, bunlardan beşinin imha edildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın füzelerin “Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldığı anlayışıyla hareket edeceğini” söyledi.

G20 zirvesi için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Lavrov, Batı'yı Ukrayna'daki savaşı tırmandırmakla suçladı ve “Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının yenilenmiş bir yüzü olarak kabul edeceğiz ve buna göre tepki vereceğiz” dedi.