Kiev'in merkezi füze saldırısıyla vuruldu

Yetkililer, merkezi Kiev'in Pazartesi sabahı bombalandığını söylüyor.
“Başkentin merkezindeki Shevchenko Bölgesi'nde birkaç patlama oldu. Belediye Başkanı Vitaly Klitschko, Telegram kanalında tüm acil servisler konuşlandırıldı” dedi.İçişleri bakanının danışmanı Anton Gerashchenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) ana ofisinin bulunduğu Vladimirskaya Caddesi'ne bir füzenin çarptığını söyledi.
Gerashchenko, Telegram'da ufuk çizgisinin üzerinde yükselen duman bulutlarını gösteren videolar paylaştı ve çok sayıda sivil aracın imha edildiğini söyledi.
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