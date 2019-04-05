Kievli üniversite öğrencilerinin güzellik yarışması için yaptıkları fotoğraf çekimi skandala yol açtı (Video)

Kiev’deki İgor Sikorski Politeknik Enstitüsü Fizik ve Matematik Bilimleri Fakültesi’nden öğrencilerin Miss Fizmat KPİ-2019 güzellik yarışması için kışkırtıcı bir fotoğraf çekiminde yer aldıkları bildirildi.

Obozrevatel sitesinin haberine göre öğrenciler, yapılacak olan güzellik yarışmasına dikkat çekmek amacıyla Instagram'a katılımcı kızların iç çamaşırlarıyla, ellerinde kayış ve kamçılarla görüntülendiği fotoğraf ve videoları yayınladı.

Yayınlanan görseller sosyal paylaşım ağlarında ve yerel medyada geniş yankı buldu ve büyük tepkilere yol açtı. Başlayan yoğun tartışmalar üzerine fotoğraflar yayından kaldırıldı.

Sosyal ağ kullanıcıları tepkilerini yorumlarla dile getirdi.

@sergonaumovich adlı kullanıcı, "Ne kadar sıkıcı, bizse zamanında ders çalışıyorduk" ifadelerini paylaştı.

@Vityzeva takma adlı kullanıcıysa, "Bu, elit bir genelevin ya da eskort hizmetleri sitesinin reklamı değil, Kiev'deki İgor Sikorski Politeknik Enstitüsü Fizik ve Matematik Bilimleri Fakültesi'nden öğrencilerin yer alacağı güzellik yarışması için çekilen video" diye tepki verdi.

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Но это не реклама элитного борделя или сайта эскорт-услуг.

Это видео, сделанное для конкурса красоты среди студенток физмата в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. pic.twitter.com/QtDqYBqPqW — Юлия Витязева (@Vityzeva) 2 Nisan 2019

@ad81043163 adıyla yazan kullanıcı da, "Ders çalışmalarına engel olmayın sakın" diye iğneledi.

Yarışmanın katılımcılarından biri, Obozrevatel'e yaptığı açıklamada fotoğraf çekimlerinde reşit yaşa ulaşmamış kızların da katıldığını, fakat hiç kimsenin onları poz vermeye ‘zorlamadığını' söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Başlıca amaç, bir kızın güzel olmasının mutlaka aptal olduğu anlamına gelmediğini kanıtlamaktı. Çözülmesi gereken zor problemlerin olacağı bilgi yarışması yapılacak. İzleyicilerin tümü şartları dahi anlamayabilir."

Skandal fotoğraf çekimine Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'dan da tepki geldi. Kiev Politeknik Enstitüsü'nü ‘pornografi unsurlu üniversite' olarak nitelendiren Rada milletvekili İrina Susolova, duruma çözüm bulunması için Ukrayna Eğitim Bakanlığı'na ve enstitünün rektörlüğüne başvuruda bulunacağını belirtti.