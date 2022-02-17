KIFSAD Fotoğraf Sergisi 22 Şubat’ta Açılacak

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin “8. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi” 22 Şubat Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.
Fotoğraf sergisi, 26 Şubat Cumartesi güne kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.
Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin “8. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi” 22 Şubat Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.
Fotoğraf sergisi, 26 Şubat Cumartesi güne kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.