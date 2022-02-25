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KIFSAD Fotoğraf Sergisi Yarına Kadar Ziyaret Edilebilecek

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Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin “VIII. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi”, yarına kadar Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
KIFSAD Fotoğraf Sergisi Yarına Kadar Ziyaret Edilebilecek

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin “VIII. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi”, yarına kadar Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Salı akşamı Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından açılan serginin açılışında konuşan bu yıl onuncu yaşını kutlayan KIFSAD’ın Başkanı Emre Gürsev, derneğin on yıl içinde sekizi geleneksel sergi olmak üzere toplam 16 sergi düzenlediğini söyledi.

Gürsev, KIFSAD’ın birçok eğitim, panel, söyleşi düzenlediğini, yurt dışından birçok fotoğrafçıyı ülkeye getirterek, Kıbrıslı fotoğrafçılarla buluşturduğunu, sosyal yönü gelişmiş projeler ürettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından 24 fotoğrafçı tarafından hazırlanan, 120 fotoğrafın yer aldığı sergi fotoğraf severler tarafından gezildi.

VIII. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi yarına kadar ziyaret edilebilecek.

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