 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.511
  • Altın 148,863
  • Dolar 3,7510
  • Euro 3,9947
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

KIFSAD’da Türkelman yeniden başkan seçildi

» »
KIFSAD’da Türkelman yeniden başkan seçildi
Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD), olağan genel kurul toplantısını yaparak, yeni yönetimini belirledi.

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD), olağan genel kurul toplantısını yaparak, yeni yönetimini belirledi.

Dernek başkanlığına yeniden Mehmet Bülent Türkelman seçilirken, Yönetim Kurulu Özhan Özatay (Başkan Yardımcısı), Nilgün Çolakoğlu (Dernek Sekreteri), A. Emre Gürsev (Sayman), Çağın Çağaşan’dan (Basın ve Halka İlişkiler ) oluştu.

Yedek üyeler ise Ayşe Ruh Oğuz, Nurettin Şehitoğlu ve Hury Yontucu oldu.

KIFSAD Denetleme Kurulu Ahmet Bullici, Cuneyt Bayram, Eylül Dirençay adlı asil üyelerden oluştu. Yedek üyeler ise Esra Yürün ve Mine Türkelman oldu.

KIFSAD Disiplin Kurulu’nda Emre Türkelman, Nihal Sakarya, Adem Kavaz görev alırken Cahit Arkut ve Halil Irkım yedek üyelik yapacak.

KIFSAD FIAP Temsilciliğine de yeniden Adem Kavaz seçildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tansiyon hat safhada!07 Şubat 2017 Salı 15:34
  • İhale Ankara'da gerçekleşiyor...07 Şubat 2017 Salı 13:41
  • Görme ve işitme engelliler için haber bülteni07 Şubat 2017 Salı 12:32
  • BKP, YKP'yi ziyaret etti07 Şubat 2017 Salı 12:31
  • Dinçyürek: "Birikim Özgür iradeden bahsedecek son isim"07 Şubat 2017 Salı 12:30
  • Meclis bugün toplanabildi...07 Şubat 2017 Salı 11:30
  • YDP: “ilk seçimde ülkeyi aydınlığa çıkaracağız”07 Şubat 2017 Salı 11:25
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!07 Şubat 2017 Salı 10:16
  • "Avcı camiası duyarlı olmalı"07 Şubat 2017 Salı 09:58
  • "Çocuğun güveninin sarsılma nedeni, istismarcı tarafınca sessiz kalması için tehdit edilmesi..."07 Şubat 2017 Salı 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti