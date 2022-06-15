Kiğılı'dan 'basen dikkat çekmeyecek kıyafet giyin' açıklaması: Tüm çalışanlarımızdan özür diledik

Erkek giyim markası Kiğılı, sosyal medyaya düşen ve şirket içerisinde kılık kıyafet düzeni ile ilgili bir yazışma hakkında kamuoyundan özür diledi.

Kiğılı tarafından çalışanlara atılan e-postada, "Mavi yaka çalışanlarımızla birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerekiyor" ifadeleri yer almıştı.

Bu yazışmanın sızmasının ardından markaya yönelik sosyal medyada büyük tepkiler gösterildi.

Kiğılı ise çalışanlara atılan söz konusu e-postanın kurumsal kimlikle örtüşmediğini söyledi.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte çalışanlarından özür dilediğini aktaran şirket, kamuoyundan da özür diledi.