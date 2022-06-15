  • BIST 2.531,11
  • Altın 1017.066
  • Dolar 17.2415
  • Euro 17.998
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADSÖ, maymun çiçeği virüsü ile ilgili acil toplanıyor

Kiğılı'dan 'basen dikkat çekmeyecek kıyafet giyin' açıklaması: Tüm çalışanlarımızdan özür diledik

» »
Kiğılı'dan 'basen dikkat çekmeyecek kıyafet giyin' açıklaması: Tüm çalışanlarımızdan özür diledik
Kiğılı'dan 'basen dikkat çekmeyecek kıyafet giyin' açıklaması: Tüm çalışanlarımızdan özür diledik

Erkek giyim markası Kiğılı, sosyal medyaya düşen ve şirket içerisinde kılık kıyafet düzeni ile ilgili bir yazışma hakkında kamuoyundan özür diledi.

Kiğılı tarafından çalışanlara atılan e-postada, "Mavi yaka çalışanlarımızla birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerekiyor" ifadeleri yer almıştı.

Bu yazışmanın sızmasının ardından markaya yönelik sosyal medyada büyük tepkiler gösterildi.

Kiğılı ise çalışanlara atılan söz konusu e-postanın kurumsal kimlikle örtüşmediğini söyledi.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte çalışanlarından özür dilediğini aktaran şirket, kamuoyundan da özür diledi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Anneler Günü Nedeniyle Ziyaretlerde Bulundu08 Mayıs 2022 Pazar 15:35
  • Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin İKD ile Telsim Protokol İmzaladı06 Mayıs 2022 Cuma 18:06
  • Elena Krawzow: Playboy kapağına çıkan ilk Paralimpik yüzücü02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:07
  • İş Kadınlar Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu Yarın15 Nisan 2022 Cuma 14:36
  • Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesini hayata geçirdi05 Nisan 2022 Salı 09:38
  • Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 yıllarında 13 kadının cinayete kurban gitti31 Mart 2022 Perşembe 12:44
  • ABDCesur Kadınlar Ödülü’ne Bu Yıl Kıbrıs’tan Fezile Osum Aday Gösterildi30 Mart 2022 Çarşamba 17:21
  • Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uçağa binmesini yasakladı27 Mart 2022 Pazar 17:01
  • Limasol Bankası Kadın Öykülerini Önemsiyor24 Mart 2022 Perşembe 09:43
  • Dövme sanatçısı, kadınların şiddet ya da kaza sonucu oluşan izlerini ücretsiz kapatıyor17 Mart 2022 Perşembe 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti