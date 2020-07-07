  • BIST 118.699
  • Altın 393,471
  • Dolar 6,8573
  • Euro 7,7431
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

KİKEV Özel Eğitim Kurumlarına “şeffaf maske” bağışladı

» »
KİKEV Özel Eğitim Kurumlarına “şeffaf maske” bağışladı
KİKEV Özel Eğitim Kurumlarına “şeffaf maske” bağışladı

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) işitme engelli bireylerin dudak okumasına ve mimikleri görebilmesine olanak yaratmak ve şeffaf maske kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda başlattığı “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesi kapsamında hazırladıkları maskeleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bağışladı.

Vakıf özel olarak tasarlanan 90 adet şeffaf maskeyi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı Başkanı Bahire Doğru ve Vakıf yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

DOĞRU

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, kendilerini kabul eden Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, hazırladıkları maskeleri bakanlığa teslim etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Şeffaf maskelerin Dünya üzerinde kullanılan örneklerinin dikkate alındığını ve gerek tasarım gerek kullanım yönünden büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Doğru, “Yalnızca İşitme engelli çocuklarımız için değil, tüm engelli çocuklarımızın iletişinde dudak ve mimik hareketlerine önem verdiklerini düşünmekteyiz. Bu nedenle hazırladığımız 90 adet maskeyi bakanlığımız bünyesinde bulunan özel eğitim kurumlarımızda görevli öğretmenlerize bağışlıyoruz.” dedi.

Doğru konuşmasında Bakan Çavuşoğlu’na projeye karşı gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise KİKEV’in projesinin önemine vurgu yaparak, pandemi sürecinde işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bu projeyi hayata geçiren Bahire Doğru ve Vakıf yönetimini tebrik etti.

Bu zor dönemin el birliği ve dayanışma içerisinde, birlikte hareket ederek atlatılabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, bu aşamada sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü belirterek, KİKEV’in önemli bir projeye imza attığını söyledi.

Çavuşoğlu, eğitim alanında vakıf ile yürüttükleri işbirliğinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade ederek, bağışta bulunulan maskeleri öğretmenlere teslim edeceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda şeffaf maskelerin diğer bireyler tarafından da kullanılmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, vakfa çalışmalarında başarılar diledi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alsancak’ta 3 saatlik elektrik kesintisi07 Temmuz 2020 Salı 08:50
  • Erkut Yılmabaşar yazdı: "Bilişim suçları yasası" gerçekten tozlu raflarda beklemiş!07 Temmuz 2020 Salı 08:05
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar07 Temmuz 2020 Salı 07:39
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 7 Temmuz 2020 Salı07 Temmuz 2020 Salı 07:29
  • Sağlıkta Örgütlü Sendikalar “Sorunların Çözümlenmemesi Ve Eksikliklerin Giderilmesine Yönelik Hükümet Tarafından Adım Atılmaması” Gerekçesiyle Yarın Eylem Yapacak06 Temmuz 2020 Pazartesi 20:06
  • “Faili meçhul” kaldı06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:22
  • Tatar:“Günde ortalama Güneyden 1,500, Türkiye’den 500 geliş var”06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:19
  • Naim cinayeti ile ilgili tutuklanan zanlı tutuklu yargılanacak06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:18
  • Derya: “Bizim ülkemiz kumar lobilerinin elindedir”06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:15
  • Bakan Çavuşoğlu, Alsancak Mare Monte Lıons Kulübü Heyetini Kabul Etti06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti