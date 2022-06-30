  • BIST 2.401,96
  • Altın 973.673
  • Dolar 16.6443
  • Euro 17.3919
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Kıl Dönmesi Nedir?

» »
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.
Kıl Dönmesi Nedir?

Kıl Dönmesi Nedir? 

Kılların cilt altında ilerleyerek, iltihabi süreç başlatması sonucu oluşan bir durumdur. Kıl dönmesi olan kıl olan her bölgede oluşabilecek bir hastalık olsada en sık görüldüğü yer kuyruk sokumudur. 

Kaykılarak oturmak oluşum ihtimalini arttırmaktadır. 

Belirtilerin ortaya çıkması genellikle zaman aldığından tanı konulduğunda çoğu zaman ilerlemiş süreçteki kıl dönmesi ile karşılaşılır. Tanıdaki en önemli belirti kuyruk sokumundaki toplu iğne başı büyüklüğündeki deliklerdir. 

 

*Kuyruk sokumunda 2 adet kıl dönmesi deliği görülmekte 

*Kıl dönmesi alanının üstü açılarak içi boşaltılabilir 

*Kıl dönmesi alanının tümü çıkarılabilir 

 

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi Nedir? 

Anestezi gerekmeksizin, ameliyathane, anestezi tetkikleri gibi işlemlerle uğraşmadan, 15 dakika içinde günlük hayatınıza döndüğünüz bir tedavi yöntemidir. 

Tedavinizi gerçekleştirirken tek kullanımlık cihazlar kullanmaktayız. Böylece tedaviniz size özel ve zaman kaybı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Hastanede yatış, işinizden alıkoyacak ağrı, pansuman ya da günlük hayatınızı idame etmenize engel bir durum oluşmamaktadır. 15 dakika sonra hayatınıza devam edebilmenin konforunu yaşarsınız. 

İşlem sonrası aynı gün işe gidebilir, spor yapabilir, sınavınıza ya da dersinize devam edebilirsiniz. 

 

Kıl Dönmesi Belirtileri Nelerdir? 

Toplu iğne başı şeklinde delik veya delikler 

Ağrı 

Şişlik 

Akıntı 

Kaşıntı 

Kıl Dönmesi Tedavisi 

 

Teşhis ve tedavisinin mutlak yapılması gereken bir hastalıktır. Kişi tarafından ihmal edildiği, tedavi edilmediği taktirde başlarda akut seyreden durum kronik hale dönüşebilmektedir. Kıl dönmesi tedavi edilmezse hastaya vereceği zararlar şunlardır: 

  • Oluşan apse giderek şiddetini artırır. 
  • Kaşıntı ve koku şikayetleri artar. 
  • Bölgeye yerleşen kılların yanına yenisi gelebilir. 
  • Tedavi edilmediğinde kronik hali alır ve hastaya ciddi ağrılar verir. 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olumsuz eleştiriler neden övgüden daha çok etki bırakır?29 Haziran 2022 Çarşamba 12:19
  • Yağlı Hayvansal Gıdaları Tüketmek Kanser Yapabiliyor!29 Haziran 2022 Çarşamba 11:31
  • Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?29 Haziran 2022 Çarşamba 10:19
  • Beyaz saçları azaltan mucizevi formül29 Haziran 2022 Çarşamba 09:18
  • İnsan vücudu için en tehlikeli parazitler29 Haziran 2022 Çarşamba 09:14
  • Bilimsel araştırma: Tüp bebekler daha zeki ama depresyona yatkın28 Haziran 2022 Salı 22:23
  • Uzmanlar uyardı: “Yeni bir pandemiden önce önlem alınmalı”28 Haziran 2022 Salı 20:54
  • Eklem romatizması rahatsızlığı olanlara güzel haber28 Haziran 2022 Salı 19:34
  • Dikkat… Yo-yo diyeti, sağlıksız beslenmekten bile kötü olabilir28 Haziran 2022 Salı 18:01
  • Radyasyon, alzaymır hastalığında artışa neden olabilir28 Haziran 2022 Salı 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti