Kıl Dönmesi Nedir?

Kılların cilt altında ilerleyerek, iltihabi süreç başlatması sonucu oluşan bir durumdur. Kıl dönmesi olan kıl olan her bölgede oluşabilecek bir hastalık olsada en sık görüldüğü yer kuyruk sokumudur.

Kaykılarak oturmak oluşum ihtimalini arttırmaktadır.

Belirtilerin ortaya çıkması genellikle zaman aldığından tanı konulduğunda çoğu zaman ilerlemiş süreçteki kıl dönmesi ile karşılaşılır. Tanıdaki en önemli belirti kuyruk sokumundaki toplu iğne başı büyüklüğündeki deliklerdir.

*Kuyruk sokumunda 2 adet kıl dönmesi deliği görülmekte

*Kıl dönmesi alanının üstü açılarak içi boşaltılabilir

*Kıl dönmesi alanının tümü çıkarılabilir

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi Nedir?

Anestezi gerekmeksizin, ameliyathane, anestezi tetkikleri gibi işlemlerle uğraşmadan, 15 dakika içinde günlük hayatınıza döndüğünüz bir tedavi yöntemidir.

Tedavinizi gerçekleştirirken tek kullanımlık cihazlar kullanmaktayız. Böylece tedaviniz size özel ve zaman kaybı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Hastanede yatış, işinizden alıkoyacak ağrı, pansuman ya da günlük hayatınızı idame etmenize engel bir durum oluşmamaktadır. 15 dakika sonra hayatınıza devam edebilmenin konforunu yaşarsınız.

İşlem sonrası aynı gün işe gidebilir, spor yapabilir, sınavınıza ya da dersinize devam edebilirsiniz.

Kıl Dönmesi Belirtileri Nelerdir?

Toplu iğne başı şeklinde delik veya delikler

Ağrı

Şişlik

Akıntı

Kaşıntı

Kıl Dönmesi Tedavisi

Teşhis ve tedavisinin mutlak yapılması gereken bir hastalıktır. Kişi tarafından ihmal edildiği, tedavi edilmediği taktirde başlarda akut seyreden durum kronik hale dönüşebilmektedir. Kıl dönmesi tedavi edilmezse hastaya vereceği zararlar şunlardır: