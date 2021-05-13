Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınan bayram namazında minbere yine kılıç ile çıktı.
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından ilk bayram namazı bugün kılınırken; namazda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elindeki kılıç dikkat çekti.
Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz geçtiğimiz temmuz ayında kılınmıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki ilk namazda da kılıç ile hutbe vermişti.
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