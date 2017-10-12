Kılıçarslan’da bulunan kalıntılar 2 kişiye ait

Kayıp Şahıslar Komitesi, Kılıçarslan’da devam eden kazılarda ortaya çıkan kalıntıların 2 kişiye ait olduğunu açıkladı.

Kılıçarslan’da bir süreden beridir devam eden kayıp arama çalışmaları çerçevesinde 10 Ekim’de gerçekleştirilen kazılarda bir grup kalıntı bulunmuştu.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, kazı ekiplerinin Paşaköy, Haspolat, Gökhan, Meriç, Akçiçek ve Mari’deki kazılarının devam ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, kayıplarla ilgili bilgi sahiplerinin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne başvurup, bildiklerini paylaşmaları çağrısı yinelendi.