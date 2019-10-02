Kılıçdaroğlu: 36 milyar dolar deprem parası nereye gitti?

Sadece AK Parti döneminde 36 milyar dolar deprem vergisi toplandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Deprem paraları nereye gitti? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da yardım topladılar, 309 milyon lira. Defalarca sordum nereye gitti bu paralar? İşin garip tarafı 15 Temmuz mağdurları sormuyor. Niye sormuyorsunuz kardeşim? Beyler yesin diye toplanmadı bu paralar" dedi. Yeni Ekonomi Programı'nın IMF programı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "IMF daha önce neyi dayattıysa aynısını dayatıyor. Hükümet de IMF ne istiyorsa aynen yapıyor" eleştirisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tepki göstererek, ” Neredeyse her ay yeni program açıklanıyor. Damada vermişler bir metin çık şunu anlat diye. Damat ne anlar işsizlikten. Damadın bir eli yağda bir eli balda. Kendisine göre en iyi bilen o. Yeni program bir IMF programıdır” dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan CHP lideri ülkeyi depreme hazır hale getirmek için toplanan milyarlarca dolar tutarındaki paranın akıbetinin de açıklanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

BARIŞA GİDEN EN KESTİRME YOL (Uluslararası Suriye Konferansı): İstanbul’da düzenlediğimiz uluslararası konferansa 22 ülkeden gözlemci ve konuşmacı katılıyorsa, yaptığımız çalışmanın önemi ortaya çıkıyor. Ankara ile Şam arasındaki yolun, barışa giden en kestirme yol olduğunu ifade ettik. Suriye’de kan akıyor en büyük bedeli Türkiye ödüyor. Harcadığımız 40 milyar dolar.

TÜRBE KAÇIRANLAR KENDİNİ KAHRAMAN İLAN EDİYOR: Süleyman Şah türbesini takip edip süreci koruyabilseydiniz bugün Suriye sorunu olmazdı. Öngörülemez politika Türkiye’yi bu hale getirdi. Kendi toprağından türbe kaçıranlar kendini kahraman ilan ediyor. Benim ağırıma gidiyor.

BU PARALAR ORTADA YOK: İstanbul’da bir deprem yaşadık. İletişim kurmakta zorlandık. Sözde bilmemne ne ile konuşuyoruz. 21.yüzyıldayız. Yapmamız gereken çok şey var. İstanbul’da yaşayıp AKP’ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Sadece AKP döneminde İstanbul’un depreme dayanıklı hale gelmesi için 17 yılda 36 milyar dolar toplandı. Nereye gitti bu paralar? Soracağım. Vatandaş vergi vermiş, paranın nereye gittiğini soracağız. Yok bunlar ortada. Sadece onu sormuyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yardım topladılar. 309 milyon lira. Defalarca sordum nereye gitti bu paralar? İşin garip tarafı 15 temmuz mağdurları sormuyor. Niye sormuyorsunuz kardeşim? Beyler yesin diye toplanmadı. Darbeye karşı çıkanlar için toplandı. Demokrasiye sahip çıkanlar için toplandı. İş yandaşlara gelince her türlü para var.

FAKİR FUKARADAN YANA OLUN: Depremden mağdur olan kardeşlerim özellikle dinlesin. Senin evini depreme dayanıklı yapmadılar. Özellikle bütün bunları AKP’li ve ülkücü kardeşlerime anlatıyorum. Sizler de bizim gibi olun. Fakir fukaradan yana olun. Memlekette demokrasi böyle olur. Aklımızı birilerine kiraya veremeyiz

YEP, BİR IMF PROGRAMIDIR: (Yeni Ekonomi Programı) Neredeyse her ay yeni program açıklanıyor. Damada vermişler bir metin çık şunu anlat diye. Damat ne anlar işsizlikten. Damadın bir eli yağda bir eli balda. Kendisine göre en iyi bilen o. Yeni program bir IMF programıdır. IMF daha önce neyi dayattıysa aynısını dayatıyor. IMF; kıdem tazminatını tırpanlayın diyor, hükümet bu konuda çalışma başlatıyor. İşçi, memur ve emekli maaşların enflasyona endekslemeyin diyor, maaş zamları enflasyonun yanına yaklaşamıyor. Kemer sıkılmasını istiyor… IMF ne istiyorsa aynısını yapıyorlar. Ana aktör damat ve yukardaki…

VARLIK FONU’YLA 3 KİŞİYİ KURTARDILAR: İstanbul Finans Merkezi’ni Varlık Fonu’yla satın aldılar. Kimi kurtardılar? 3 kişiyi. Peki milyonlarca insanın derdiyle ilgilenen var mı?

GENÇ İŞSİZLİK İKİYE KATLANDI: Genç işsizliği yüzde 12,1’den yüzde 25’e geldi. 21. yüzyılda insanlar mum ışığında yaşıyor. Hakkari’de 1 yıldır insanlar mum ışığında yaşıyor. Sarayda oturanlar bu ülkenin insanlarına hizmet ediyorlar mı? Hayır…

VATANDAŞIN BANKA BORCU 540 MİLYON LİRAYA ÇIKTI: Arkadaşlarımı Şanlıurfa’ya gönderdim. Değişik kesimlerin dertlerini dinlediler. Şanlıurfa’nın bir özelliği var. Türkiye’nin pamuk ihtiyacının yüzde 40’nı bu il karşılıyor. Pamuk üreticisi perişan.. ABD’den Yunanistan’dan pamuk ithal ediyoruz. Benim kızgınlığım seni açlığa mahkum edenlere oy vermendir. İnsan biraz aklını kullanır. Oyu sen verdin kardeşim. Vatandaşın banka borcu 540 milyar liraya çıktı. İnsanlar geçici iş için kuyruklara yığılıyor. 17 yılda insanlar bu hale geldi.

ŞU İKİ CÜMLE ÇOK ÖNEMLİYDİ: Sayın Erdoğan bir konuşma yaptı dün. Konuşma metnine baktığınızda AKP Genel Başkanı’nın konuşmasıydı. Konuşmadaki şu iki cümle çok önemliydi. “Milli iradenin tecelligahı her şeyin üstündedir. Milletimizin ve onların temsilcileri olan sizlere kulağımızı kapatmadık, kapatmayacağız.” Burada dur. Parlamento açılışında bari doğruları söyleyelim. Anayasaya göre Meclis’in denetim yetkisi var. Yazılı soru verirseniz, yürütme kurulunu denetlersiniz. Meclis araştırması, soruşturması var. Milletvekillerimiz 18 bin 895 soru sormuş, sorulan sorulardan zamanında yani anayasanın öngördüğü 15 gün içinde cevaplanan yüzde 7, hiç cevaplanmayanların oranı yüzde 61,5. TBMM’yi ciddiye almıyorlar. TBMM bir itibar erozyonu yaşıyor. Oysa anayasa ne diyor? TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi değil bütün milleti temsil ederler. Milli iradeye karşı çıkıyorsun. Atamayla gelen bakanlar vekilleri ciddiye almıyor. TBMM’nin itibarını korumak Meclis Başkanı’nın görevi.



BU MEMLEKETTE ADALET YOK: Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bir partinin genel başkanı değil. Bunu TBMM Başkanı da istemeli. Bu memlekette adalet yok. Geldiğimiz nokta çürüyen bir adalet mekanizması.