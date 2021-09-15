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Kılıçdaroğlu, 42 şarkılık listesini takipçileriyle paylaştı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spotify müzik dinleme platformunda 42 şarkıdan oluşan 3 saat 4 dakikalık dinleme süresine sahip listesini paylaştı.
Kılıçdaroğlu, 42 şarkılık listesini takipçileriyle paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spotify müzik dinleme platformunda 42 şarkıdan oluşan 3 saat 4 dakikalık dinleme süresine sahip listesini paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde Cem Karaca, Barış Manço, Ahmet Kaya, Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Neşet Ertaş, Edip Akbayram, Kazım Koyuncu, Bulutsuzluk Özlemi, Cem Adrian, Norm Ender, Melek Mosso gibi isimler bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan takipçilerine seslendiği paylaşımında, “Sevgili Gençler, arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim. Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!” ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ DA LİSTE OLUŞTURMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ‘Başarıya Giden Notalar’ adında bir müzik listesi oluşturmuş, “Sevgili çocuklarım; Ders çalışırken sizi motive edeceğine inandığımız, benim de çalışırken dinlediğim bir müzik listesi oluşturduk. Keyifli zaman geçirmeniz ve başarının merdivenlerini adım adım tırmanmanız dileğiyle” demişti.

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