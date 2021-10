Kılıçdaroğlu: 6 milyon genç oy kullanacak, harami saltanatı son bulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler hiç meraklanmayın, Türkiye’nin kaderini sizler belirleyeceksiniz, az kaldı. Sandığa gideceksiniz, 6 milyon 300 bin genç oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak. Harami saltanatı son bulacak. Çağdaş, demokratik Türkiye'yi yeniden inşa edeceksiniz. Size inanıyorum, güveniyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından 50 milyon TL ile tamamlanan 6 projenin açılışını yapıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 100 milyon TL maliyetle hayata geçirilen Atatürk Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.



Karabağlar Yurdoğlu Mahallesi'ndeki toplu açılış törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile yurttaşlar katıldı.





“Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



"Gençler hiç meraklanmayın, Türkiye’nin kaderini sizler belirleyeceksiniz, az kaldı. Sandığa gideceksiniz, 6 milyon 300 bin genç oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak. Harami saltanatı son bulacak. Çağdaş, demokratik Türkiye'yi yeniden inşa edeceksiniz. Size inanıyorum, güveniyorum. Güzel günler göreceğiz.

Belediye Başkanlarımız hizmet için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Engelleniyorlar biliyorum. Onlara şunu söyledim: 'Şikâyet etmeyeceksiniz. Engelleri aşıp hizmet edeceksiniz' Bütün İzmirli kardeşlerimin önünde belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Proje görsellerinin altında her bir yapının altında kaça mal olduğu yazılı. Harcanan her kuruşun hesabını millete veriyorlar. Bizim temel hedefimiz bu. Sizin paranızı kamu harcar, millete hesap verir. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Her sorunu inançla ve kararlılıkla çözeceğiz. Burada güzel bir tesisin temelini atacağız. Çok daha güzel bir Karabağlar ortaya çıkacak. Belediye başkanımız elinden gelen çabayı gösteriyor." (ANKA)