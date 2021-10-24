  • BIST 1.479,930
  • Altın 553,18
  • Dolar 9.5897
  • Euro 11.1482
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Kılıçdaroğlu: 6 milyon genç oy kullanacak, harami saltanatı son bulacak

»
"Size inanıyorum, güveniyorum”
Kılıçdaroğlu: 6 milyon genç oy kullanacak, harami saltanatı son bulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler hiç meraklanmayın, Türkiye’nin kaderini sizler belirleyeceksiniz, az kaldı. Sandığa gideceksiniz, 6 milyon 300 bin genç oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak. Harami saltanatı son bulacak. Çağdaş, demokratik Türkiye'yi yeniden inşa edeceksiniz. Size inanıyorum, güveniyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından 50 milyon TL ile tamamlanan 6 projenin açılışını yapıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 100 milyon TL maliyetle hayata geçirilen Atatürk Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Karabağlar Yurdoğlu Mahallesi'ndeki toplu açılış törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile yurttaşlar katıldı.


“Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Gençler hiç meraklanmayın, Türkiye’nin kaderini sizler belirleyeceksiniz, az kaldı. Sandığa gideceksiniz, 6 milyon 300 bin genç oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak. Harami saltanatı son bulacak. Çağdaş, demokratik Türkiye'yi yeniden inşa edeceksiniz. Size inanıyorum, güveniyorum. Güzel günler göreceğiz.

Belediye Başkanlarımız hizmet için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Engelleniyorlar biliyorum. Onlara şunu söyledim: 'Şikâyet etmeyeceksiniz. Engelleri aşıp hizmet edeceksiniz' Bütün İzmirli kardeşlerimin önünde belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Proje görsellerinin altında her bir yapının altında kaça mal olduğu yazılı. Harcanan her kuruşun hesabını millete veriyorlar. Bizim temel hedefimiz bu. Sizin paranızı kamu harcar, millete hesap verir. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Her sorunu inançla ve kararlılıkla çözeceğiz. Burada güzel bir tesisin temelini atacağız. Çok daha güzel bir Karabağlar ortaya çıkacak. Belediye başkanımız elinden gelen çabayı gösteriyor." (ANKA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkovac inaktif aşı mı? Turkovac yan etkileri neler?23 Ekim 2021 Cumartesi 15:31
  • HDP, "Demokrasi İttifakı" arayışına hız verdi23 Ekim 2021 Cumartesi 14:31
  • Kuraklık etkisini sürdürüyor... 2022 tarımda kriz yılı olacak, gıda fiyatları artmaya devam edecek23 Ekim 2021 Cumartesi 14:10
  • Avrupa’da ev fiyatı en çok Türkiye’de arttı23 Ekim 2021 Cumartesi 11:15
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz ve faiz sınavı: Allah için sizleri seviyorum23 Ekim 2021 Cumartesi 10:32
  • Türkiye'de AKM’ye girmek isteyen önce Saray’da PCR testinden geçirilecek23 Ekim 2021 Cumartesi 10:16
  • Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti…23 Ekim 2021 Cumartesi 09:43
  • Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı23 Ekim 2021 Cumartesi 09:19
  • Ahmet Takan: Erdoğan, Soros’la masaya oturmadan otel odasında gizlice buluştu23 Ekim 2021 Cumartesi 09:04
  • Reza Zarrab, 'Aaron Goldsmith' olarak ortaya çıktı22 Ekim 2021 Cuma 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti