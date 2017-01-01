 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Kılıçdaroğlu: Açıklamalar adeta terör örgütlerine cesaret veriyor

»
Kılıçdaroğlu: Açıklamalar adeta terör örgütlerine cesaret veriyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübünde en az 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklamasında hükümeti eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında, "Her saldırı sonrası yapılan açıklamalar adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir" ifadelerini kullandı.

 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır."

'Hükümetin milli bir terörle mücadele politikası yok'

"Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır.

"Öte yandan terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türk Silahlı Kuvvetleri: 23 DAEŞ’li öldürüldü31 Aralık 2016 Cumartesi 12:13
  • RTÜK’ten, TRT’ye ‘terörü övmek’ten ceza30 Aralık 2016 Cuma 13:49
  • Türkiye’de Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi30 Aralık 2016 Cuma 10:38
  • Türkiye’de anayasa değişikliği teklifi komisyonda29 Aralık 2016 Perşembe 15:05
  • Türkiye'de Asgari Ücrete artış geldi29 Aralık 2016 Perşembe 11:03
  • Mersin'i sel aldı!29 Aralık 2016 Perşembe 09:54
  • Türkiye ile Rusya ateşkes planı önerisinde anlaştı28 Aralık 2016 Çarşamba 10:47
  • Ankara hükumeti kış saati ile ilgili son sözünü söyledi28 Aralık 2016 Çarşamba 10:43
  • Aysel Tuğluk gözaltına alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 13:31
  • HDP Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 08:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti