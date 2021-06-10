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Kılıçdaroğlu, Adalı'nın mezarını ziyaret etti: Failler ortada, katiller belli... Gereğini yapın

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cinayete kurban giden Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti. Ziyaret esnasında konuşan Kılıçdaroğlu, cinayetin faillerinin ortada olduğunu ve gereğin yapılması gerektiğini vurguladı.
Kılıçdaroğlu, Adalı'nın mezarını ziyaret etti: Failler ortada, katiller belli... Gereğini yapın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti.

Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı ve ailesiyle birlikte Adalı'nın Lefkoşa'daki kabrine ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, karanfil bıraktı ve dua etti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kutlu Adalı'nın katledilişinin üzerinden yıllar geçti, asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğunu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten. Şimdi asıl failler ortaya çıktı yıllar sonra.

Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık Türkiye ve KKTC'deki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz, aile bunu bekliyor, yıllardır bekliyor. Failler ortada, biliniyor, katiller belli, biliniyor. Gereğinin yapılması lazım."

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