Kılıçdaroğlu adaylık pozları için stüdyoda

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ toplantılarında ortak aday olarak öne çıkan isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in nihai karar için parti organlarıyla görüşmek istemesi üzerine toplantı 6 Mart’a ertelendi.

Diken’e konuşan CHP’li bir yetkili, ”Bizim için artık aday Kılıçdaroğlu” dedi. Diğer yandan Kılıçdaroğlu, bugün fotoğraf çekimi için stüdyoya gitti. Önceden planlandığı belirtilen çekimler sonrasında CHP lideri, Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi yetkilileriyle görüşecek.