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Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da mezarlıkta kendisine bağıran kişi için "acılı insan her şeyi söyleyebilir, acısına vermek gerekir" dedi

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Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da mezarlıkta kendisine bağıran kişi için "acılı insan her şeyi söyleyebilir, acısına vermek gerekir" dedi
Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da mezarlıkta kendisine bağıran kişi için "acılı insan her şeyi söyleyebilir, acısına vermek gerekir" dedi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da mezarlıkta kendisine yönelik yapılan sözlü saldırıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim” dedi.

Bayramın ilk gününde deprem bölgesine giden ve Adıyaman Belediye Mezarlığı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu çevredeki bir şahsın sözlü saldırısına uğradı. Dua edildiği sırada "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağıran şahsa çevredekiler tepki gösterdi.

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