Kılıçdaroğlu AİHM’e başvuru dilekçesini imzaladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’daki Anayasa değişikliği referandum sonucuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını açıkladı.

Adalet Yürüyüşü'nün 20'inci gününde basın açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götüreceklerini bildirdi.

20'nci günde yürüyüşe Kocaeli Arasta Park mevkisinden başlayan Kılıçdaroğlu, YSK'nın mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili kararı için AİHM'e iletilecek başvuru dilekçesini de gazetecilerin önünde imzaladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Mühürsüz seçimle ilgili referandum yapmıştık. Bu referandumda, maalesef Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrimeşru hale geldi. Dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyoruz ve ilk imzamı da buraya atıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek" diye konuştu.

YSK, 16 Nisan referandumunda bazı seçmenlere mühürsüz oy pusulası ve zarf verildiği şikayetlerini değerlendirmiş ve mühürsüz oyların "dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece" geçerli sayılmasına karar vermişti.

CHP, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması kararıyla ilgili daha önce Danıştay’a da başvuruda bulunmuştu. Ancak Danıştay, CHP'nin talebini oy çokluğuyla reddetmişti.

AİHM Cumhuriyet'e öncelik vermişti

AİHM, geçtiğimiz haftalarda, dava başvurularını inceleme konusunda öncelik politikasında gerçekleştirdiği değişiklik gereği gazeteciler tarafından kendisine yapılan ifade özgürlüğü bağlantılı şikâyetlere öncelik vermeye başlamıştı.

AİHM, bu konuda önceliği ilk olarak Türkiye'den Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve gazetecilerine verdi.

Mahkeme ayrıca, Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve gazetecilerinin 2 Mart 2017 tarihinde yaptıkları dava başvurusuyla ilgili olarak Türk hükümetinden savunma istemişti.

Cumhuriyet gazetesinin yanı sıra, Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel davası da AİHM'de. Mahkeme, Mayıs ayında Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvurunun en kısa sürede değerlendirileceğini bildirmişti.