 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.985
  • Altın 140,106
  • Dolar 3,5608
  • Euro 4,0400
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 39 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Kılıçdaroğlu AİHM’e başvuru dilekçesini imzaladı

»
Kılıçdaroğlu AİHM’e başvuru dilekçesini imzaladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’daki Anayasa değişikliği referandum sonucuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını açıkladı.

Adalet Yürüyüşü'nün 20'inci gününde basın açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götüreceklerini bildirdi.

20'nci günde yürüyüşe Kocaeli Arasta Park mevkisinden başlayan Kılıçdaroğlu, YSK'nın mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili kararı için AİHM'e iletilecek başvuru dilekçesini de gazetecilerin önünde imzaladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Mühürsüz seçimle ilgili referandum yapmıştık. Bu referandumda, maalesef Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrimeşru hale geldi. Dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyoruz ve ilk imzamı da buraya atıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek" diye konuştu.

YSK, 16 Nisan referandumunda bazı seçmenlere mühürsüz oy pusulası ve zarf verildiği şikayetlerini değerlendirmiş ve mühürsüz oyların "dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece" geçerli sayılmasına karar vermişti.

CHP, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması kararıyla ilgili daha önce Danıştay’a da başvuruda bulunmuştu. Ancak Danıştay, CHP'nin talebini oy çokluğuyla reddetmişti.

AİHM Cumhuriyet'e öncelik vermişti

AİHM, geçtiğimiz haftalarda, dava başvurularını inceleme konusunda öncelik politikasında gerçekleştirdiği değişiklik gereği gazeteciler tarafından kendisine yapılan ifade özgürlüğü bağlantılı şikâyetlere öncelik vermeye başlamıştı.

AİHM, bu konuda önceliği ilk olarak Türkiye'den Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve gazetecilerine verdi.

Mahkeme ayrıca, Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve gazetecilerinin 2 Mart 2017 tarihinde yaptıkları dava başvurusuyla ilgili olarak Türk hükümetinden savunma istemişti.

Cumhuriyet gazetesinin yanı sıra, Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel davası da AİHM'de. Mahkeme, Mayıs ayında Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvurunun en kısa sürede değerlendirileceğini bildirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CHP'nin “Adalet Yürüyüşü” devam ediyor02 Temmuz 2017 Pazar 13:30
  • İzmir’de yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü02 Temmuz 2017 Pazar 13:29
  • Kanada'nın 150. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:08
  • Rusya ve Türkiye S-400 sözleşmesi üzerinde anlaştı29 Haziran 2017 Perşembe 14:23
  • Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’dan Türkiye açıklaması27 Haziran 2017 Salı 12:25
  • Türkiye Almanya’ya baskıyı artırdı27 Haziran 2017 Salı 11:44
  • TC Başbakan Yardımcısı Türkeş Londra’da Kıbrıs Konferansı’nı değerlendirdi:26 Haziran 2017 Pazartesi 09:28
  • Times: Türkiye, NATO’yu aptalca bir kavgaya sürükleyebilir26 Haziran 2017 Pazartesi 09:19
  • Evrim teorisinin müfredattan çıkarılması dünyada geniş yankı uyandırdı26 Haziran 2017 Pazartesi 09:18
  • Erdoğan: "Türkiye'nin asker çekmesini talep etmek saygısızlıktır"25 Haziran 2017 Pazar 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti