  • BIST 5.121,57
  • Altın 1180.823
  • Dolar 18.9805
  • Euro 20.0124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu afet bölgesine gidiyor

»
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamada bulunan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu afet bölgesine gidiyor

Şanlıurfa ve Adıyaman’da dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.

Gün boyu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa’da 11, Adıyaman’da 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıpların da olduğu bölgede arama çalışmaları devam ederken Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

BÖLGEYE GİDİYORLAR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu: Neoliberalizm karşıtı eğilim güçleniyor, yalnız değiliz14 Mart 2023 Salı 19:52
  • Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias ile telefonda görüştü14 Mart 2023 Salı 17:52
  • TTB: İktidarın ihmali nedeniyle on binlerce insanımızı yitirdik14 Mart 2023 Salı 17:31
  • Şahan Gökbakar’dan Kızılay Başkanı’na çağrı: Beyaz sayfa isteyin ve yazın14 Mart 2023 Salı 17:19
  • Miçotakis: Türkiye'de yaşanan depremler iki ülke halklarını daha da yakınlaştırdı14 Mart 2023 Salı 15:53
  • Kılıçdaroğlu Hatay'da depremzedelere söz verdi: Herkesin evinin anahtarını teslim edeceğiz, beş kuruş almayacağız14 Mart 2023 Salı 15:51
  • Togg'un fiyatı açıklandı14 Mart 2023 Salı 15:49
  • Türkiye'deki seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı14 Mart 2023 Salı 11:24
  • 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi son anket sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranı kaç?14 Mart 2023 Salı 10:27
  • İstanbul'da yeni deprem önlemleri: Asma katlara yasak geliyor, dükkân tadilatları ruhsata bağlanıyor14 Mart 2023 Salı 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti