Kılıçdaroğlu anlattı: Altılı masa tüm ittifak senaryolarını çalışıyor

Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimine 13 ay varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti.

Henüz partilerin üzerinde uzlaştığı cumhurbaşkanı adayı olmasa da daha fazla vekil çıkarabilmek için farklı senaryoların gündem geliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kendi logosuyla Meclis seçimine gireceğini, buna karşın ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini bildirmişti.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’ysa üçüncü bir ittifak ihtimalinden bahsetmişti.

‘Hesapların kesinleşmesi lazım’

Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı’ya konuşan Kılıçdaroğlu, altılı masada konuşulan üçüncü ittifak senaryosuyla ilgili şunları söyledi: ”Millet ittifakında partiler şimdi şunu araştırıyor: Hangi parti hangi ilde hangi ittifaklarla seçimlere girerse daha fazla milletvekili şansı elde edilir? Bunun çalışmasını yapıyor partiler; biz de yapıyoruz. Sağlıklı bir sonuç elde etmek için, illerde her birimizin bağımsız olarak yapacağı anketlerin sonucundan yola çıkacağız. Henüz bunlar yapılmadı. Olası ittifakların hangi partilere ne kadar milletvekili kazandıracağı hesaplarının kesinleşmesi lazım. Sonra bu veriler masaya gelecek, oturup konuşacak ve kararlar alacağız.”

Kılıçdaroğlu, ortak adayı şimdiden açıklamanın bir anlamı olmadığını belirterek, seçim ilanı yapıldığında bunun konuşulacağını söyledi.