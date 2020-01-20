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Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakar biziz, yıllarca değişmemek için direndik

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Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakar biziz, yıllarca değişmemek için direndik
Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakar biziz, yıllarca değişmemek için direndik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimlerle yaptıkları toplantılarla ilgili “Bazen kendilerine takılıyorum, ‘Siz kendinize muhafazakâr diyorsunuz ama muhafazakâr değilsiniz. Asıl muhafazakâr biziz, yıllar yılı değişmemek için direndik’ diye” ifadesini kullandı.

T24’ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile kurdukları ittifakın CHP’ye karşı önyargıların önemli ölçüde kırılmasını sağladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu öncelikle demokrasiyi hep birlikte inşa etmeleri gerektiğini belirterek, “Zaman içinde demokrasi için kurduğumuz ittifakın büyüyeceği kanısındayım. Bugün Türkiye’de bizce sağ-sol siyaseti yok. Demokrasiden yana olanlar-demokrasiye karşı olanlar, otoriterlikten yana olanlar var. Temel ayrım bu. Bu ortak payda üzerinde alacağımız yoldan sonraki görüş ayrılıkları nasıl olsa yoluna konur” diye konuştu.

Erdoğan’ın temel stratejisi millet ittifakını bölmek, İYİ Parti’yi bu ittifaktan koparmak olduğunun söyleyen Kılıçdaroğlu, “CHP olarak söylemlerimizde ne Aleviliği, ne Sünniliği, ne de başka bir inancı öne çıkarıyoruz. Bu nokta bizim için çok önemli. Geçmişte cenaze namazına bile katılmama eğilimleri vardı. Şimdi elbette inanarak, isteyerek katılıyoruz” dedi.

‘Devran fotoğrafı çok güzeldi’

Kılıçdaroğlu, HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabından sahneye konan ‘Devran’ adlı oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte izlemesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:“İki fotoğraf oldu. İlk fotoğrafta teklif bizden gitti. Selvi hanımın (Kılıçdaroğlu) daveti üzerine Başak Demirtaş ile kahve buluşması planlandı. Tesadüfen de Başak hanımın doğum gününe rastladı. İkinci fotoğraf Selahattin beyin Devran kitabının sahneye konulması sırasında oldu. Başak hanım ‘Selahattin beyin kitabı sahneye konacak, eşiniz katılmayı düşünür mü’ diye aradı. Biz de ‘Niye olmasın’ dedik. Eşim de tesadüfen İstanbul’daydı, gitti ve kitabın sahneye konmasını Başak (Demirtaş), Canan, Dilek hanımlarla birlikte izledi. Bu fotoğrafa saldırılar oldu. Tabii şaşırmıyoruz bunlara, ama bu saldırıların hiçbir etkisi olmadı. İki fotoğraf da çok güzeldi. Kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel fotoğraflardı.”

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