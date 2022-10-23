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Kılıçdaroğlu: Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz, yüreği olanlar karşımıza çıkar

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"Herkes görevini yapacak, sandıklara sahip çıkacak"
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz, yüreği olanlar karşımıza çıkar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ""Bir şeyden emin olmanızı isterim, bu kardeşinizin tek hedefi var; güzel bir ülkede 85 milyonun huzur içinde yaşamasıdır. Tek amacım budur, bu amaç için çalışıyorum. Eleştiriler olur, meydan okumalar olur, hiçbir endişeniz olmasın. Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz, hiç merak etmeyin. Cesareti olanlar, yüreği olanlar, karşımıza çıkar" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi Başkanı Yurtseven Bozdemir'i makamında ziyaret etti. Daha sonra belediye binası önünde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, beldede bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Siyasette zaman zaman tartışmalar olduğunu, ancak kendisinin tek hedefinin huzur içinde bir Türkiye olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz, yüreği olanlar karşımıza çıkar"

"Bir şeyden emin olmanızı isterim, bu kardeşinizin tek hedefi var; güzel bir ülkede 85 milyonun huzur içinde yaşamasıdır. Tek amacım budur, bu amaç için çalışıyorum. Eleştiriler olur, meydan okumalar olur, hiçbir endişeniz olmasın. Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz, hiç merak etmeyin. Cesareti olanlar, yüreği olanlar, karşımıza çıkar. Onların televizyon kanalları var, gazeteleri var. Ne istiyorlarsa; istiyorlarsa yalnız, istiyorlarsa bakanlarıyla, istiyorlarsa danışmanlarıyla, istiyorlarsa yandaşlarıyla hep beraber çıksınlar. Bu kardeşiniz tek yürek çıkacaktır; yürekliyiz, endişeniz olmasın. Sizin için, bu ülkenin 7'den 70'e bütün evlatları için, gençleri için, yaşlıları için çalışıyorum, çaba harcıyorum, sadece ben değil; milletvekili arkadaşlarım da aynı şekilde büyük çaba harcıyor. Onlar da mücadele ediyorlar. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, kızıyla herkesle ama herkesle dost olmak, kardeş olmak, beraber olmak, ortak mücadele etmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz inşallah sizlerin desteğiyle son bulacaktır." 

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