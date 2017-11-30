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Kılıçdaroğlu, belgelerin kaynağını açıkladı

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Kılıçdaroğlu, belgelerin kaynağını açıkladı
"Bu ülkede, ülkesini seven milyonlarca milyonlarca bürokrat var; bir adımımız kaldı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete on milyonlarca dolar aktarıldığını belgeleyen dekontları kimden aldığını açıkladı. 

Eşitlik, Adalet, Kadın Zirvesi'ne katılan Kılıçdaroğlu, Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın belgelerin kaynağına ilişkin olarak yönelttiği "FETÖ'cüler mi verdi?" sorusuna "Hayır. Bu ülkede, ülkesini seven milyonlarca insan var, milyonlarca bürokrat var" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Man Adası olayı şöyle önemli; Vatandaşına dönüp diyeceksin ki vergi ver. Ama Ankara'daki beylerin çocukları Türkiye'de vergi ödememek için başka ülkelere gidip şirket kuruyorlarsa burada ahlaki bir sorun var demektir. İlk açıklamadan bu yana izlediğimiz bütün strateji tuttu. Bir adımımız kaldı. O adımı da bugün yarın gerçekleştireceğiz. Bir adım kaldı. Bunları veren bir insan tabi, uzaydan gelmedi."

"Zarrab düşman oldu"

Kılıçdaroğlu Zarrab davasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

Haysiyetli insanların Zarrab davasından sonra bulundukları makamlardan ayrılması lazım, haysiyetli insanların. Düne kadar Zarrab'ı devlet protokolüne oturttular ve Zarrab için hayırsever iş adamı dediler. Şimdi Zarrab düşman oldu, neden çünkü itirafçı oldu. Adam rüşvet vermiş, rüşvet alanı da biliyoruz. Haysiyetli ve onurlu olanların makamlardan ayrılması lazım. Hırsızlık olayı var, hırsızlık olayı Türkiye meselesi değil ki. Olay Türkiye'de oluyor, hepimiz biliyoruz, olayı kapatıyorlar. Ama Zarrab ABD'de yargılanıyor. Beni üzen bu. Bu ülkenin mahkemesi yok mu? Bu dosyaları kapatan savcı- hakimler ileride çocuklarına hesap veremeyecekler.  

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