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Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifası hakkında konuştu: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız

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Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifası hakkında konuştu: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifası hakkında konuştu: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Üzgün olduğumu ifade edeyim. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları hepimiz biliyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılarımız herkesin evinde görülebiliyor. Şu çok önemli; böyle bir tabloda ekonomiden, hazineden, merkez bankasından sorumlu olan bir bakanın bu şekilde istifası bizim Cumhuriyetimizde bir ilk.

Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Açıklama yapılmıyor. Neden? Toplum bilgilendirilmiyor. Neden?

İstifa kabul edildi mi, edilmedi mi? O da belli değil. İstifa eden neden çıkıp düşüncelerini ifade etmiyor?

2018'in Mayıs ayında İstanbul'da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin eşiğini anlattım. 13 madde halinde saydım.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir aile şirketi midir? Bakınız 2015'de Erdoğan şunu söylüyor; Benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yürütülüyorsa Türkiye'de öyle yürütülmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı, yürü yürüyebilirsen. Ben vatandaşlarıma sormak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti devleti bir anonim şirketi midir?

Ben bu soruyu sormak zorundayım. Berat bey istifa etmiş, neden istifa etti?

Merkez Bankası bağımsız bir kurum değil. Niçin biz ısrarla devlet yönetiminde liyakat esastır, birikim esastır, adalet esastır diyoruz. Bunun için söylüyoruz.

Yeni başkan bankacılık konusunda ne yapmış ben bilmiyorum. Benim bildiğim ATM'den para çeker, havale gönderir, bankacılıkla ilişkisi budur. Gerçek mi? Evet bu."

Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde:


"Memleketin değişen şartlarda alacağı şekil çok önemli. Bir bütçe hazırlığı da var şu anda. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki günler hem iktidar partisi yönünden hem de muhalefet partiler yönünden bir diyalog ortamının oluşmasına vesile olur.

Sayın Cuhmurbaşkanının bu konuda hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. İnşallah hayırlı olur.

Bu istifanın hükümet politikalarında ciddi bir değişime vesile olma ihtimali yüksek. Bundan sonra artık politikaların oluşmasında sayın Berat Albayrak'ın bir etkisi olmayacak. Bundan önce ne kadar vardı onu bilmem. Ben sırf bu değişiklikten dolayı ümit var bir tavır ortaya koyuyorum. Çünkü hakikaten bugüne kadar uygulanan ekonomik politikalar Türkiye'yi perişan bir hale getirdi."

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