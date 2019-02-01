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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Kılıçdaroğlu: Beyoğlu adayımız Alper Taş olabilir

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş'ın Beyoğlu Belediyesi başkan adayı olabileceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu: Beyoğlu adayımız Alper Taş olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçimlerine dair FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Adayları açıklamak için geç kalmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın  "CHP’nin Beyoğlu adayı olarak ÖDP Genel Başkanı Alper Taş sizin gönlünüzdeki isimmiş. Yarın PM’ye onun ismini mi getireceksiniz" sorusu üzerine ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş için "Genç ve dinamik biri, adayımız olabilir" dedi. Alper Taş'ın ismi Beyoğlu Belediyesi başkan adaylığıyla anılıyor. 

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, RS FM’de Yavuz Oğhan’ın sunduğu bidebunudinle programına katılarak yaptığı açıklamada ise kendilerine gelen teklif sonrası politik bir çerçeve çizdiklerini ve CHP’nin de bu çerçeveye sıcak baktığını söyledi.

Taş, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmenin sonuçlarını yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısında tartışacaklarını ve nihai kararı vereceklerini belirtti.

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