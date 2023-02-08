Kılıçdaroğlu: Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız, gelsinler tutuklasınlar

Kılıçdaroğlu: Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın; çok işimiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının bölgelerdeki çalışmalarını sosyal medya hesaplarından alıntılayarak, "Gelsinler, tutuklasınlar" dedi.

10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin 3. gününde arama-kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde müdahalelerin sürdüğünü ifade eden paylaşımlar yaptı. İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarının alandaki çalışmalarını da hesabından alıntıladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" açıklamasını yaptı. Yavaş'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Hatay İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındı, tamamen söndürülmesi için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor" bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yardım videosunu, “Tüm İzmir'in kalbi sizlerle. İlk andan itibaren yardım çağrılarımıza sessiz kalmayan, bu koca depoyu dolduran İzmirlilere gönülden teşekkür ediyorum. Desteklerinizi http://umuthareketi.izmir.bel.tr, http://birkirabiryuva.org Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark ve APİKAM'a iletebilirsiniz” ifadesiyle paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Soyer'in paylaşımına, "Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, "Felaketin boyutu çok büyük. 308 personel, 190 itfaiye ve iş makinası ile afet bölgelerinde ilk andan itibaren ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz" paylaşımını da alıntılayarak, "Biz bu enkazı kaldırırız" diye yazdı.