Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birinci turda bu işi bitirmek zorundayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Buna inanmanızı isterim" dedi.

İlk kez oy kullanacak genç seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Soğan lüks ürün olmaya başladı. Bülent Ecevit'in de dediği gibi, 'Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen' için bu harami iktidarı göndermek zorundayız" ifadesini kullandı.

Eskişehir'de vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye’yi barıştıracağız. Kucaklaşacağız. Hep beraber kucaklaşacağız. Herkesin aşının, işinin olduğu, herkesin işine huzurla gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar. Sen, beşli çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince para yok. Onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim.

Gençlere seslendi: Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirin

Gençler, rakamı çıkardım. 44 bin 648 genç Eskişehir’de ilk kez sandığa gidecek. Dersimize iyi çalışıyoruz değil mi? 44 bin 648 gence sesleniyorum. Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirin. Cumhurbaşkanlığımızda göreceksiniz en rahatlıkla beni eleştireceksiniz. Gerçek anlamda bir demokrasi olacak. Göreceksiniz. Bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz birinci turda birinci seferde bitirmek zorundayız. Yani beraber. Onun için güzel bir sloganımız var. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve Türkiye’de yeni bir tarih yazacağız. Buna inanmanızı isterim.

"Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz"

Artık Mısır’daki sağır sultan da bunu duymuştur. Demokrasi etrafında hepimizin kazanması lazım. Çünkü büyük sıkıntıları hep beraber çekiyoruz. Bu sıkıntılardan hepimizin kurtulması lazım. Bakın Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks olmaya başladı. Bu ülkede saman sorunu var mıydı? Saman dış ülkelerden geliyor. Eti, arpayı, yulafı dışarıdan getiriyorsun. Bizim çiftçi nasıl gelişecek? Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez. Biz kendimiz üretmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV’siz KDV’siz vereceğiz. Her şeyin dışarıdan gelmesi, toplumun fakirleşmesi demektir. Hepimiz fakirleştik.

Gençlere sözüm var. Türkiye’de bütün coğrafyalarda yurt sorununu çözeceğiz. Anneler babalar çocuklarını üniversiteye güven içinde göndereceksiniz. Beşli çetelere hizmet edenleri alıp, halka hizmet edenleri oraya getirmeliyiz.

"TOKİ'yi asıl işlemine döndüreceğiz"

TOKİ niye kuruldu? Kira sorununu çözmek için. İnsanlar pahalı değil, ucuz ve yaşanabilir evlere kavuşsun diye kuruldu. 22 yıldır kira sorununu çözemediler. Şimdi insanlar ev sahibinin istediği kirayı ödeyemediği için davalar açılmaya başladı. Ev sorununu çözmenin 1. yolu yabancıya ev satmayacaksın. Bizim insanımız 400 bin doları nereden bulacak? O parayı Bay Kemal bulacak herkes, ev sahibi olacak. Onlar çetelere çalışıyorlar, yabancılara çalışıyorlar. TOKİ lüks konut yapmayacak. Adı üstünde toplu konut yapacak. Asıl işlemine döndüreceğiz. Kızılay çadır satmayacak, kan satmayacak. Eskiden olduğu gibi zor günlerimizde yanımızda olacak.

"Irkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz"

Suriyeli kardeşlerimiz. Onların kendi evlerine dönmelerini istiyor musunuz? Ben AKP ve MHP’ye oy veren vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sınırlar neden korunmuyor. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var. Neden çaba harcamadınız. Al sığınmacıların hepsini Saray’a yerleştir kardeşim. Hatay’ın nüfusu değişecek. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız.

"İşsizlik dünyanın en acımasız alanıdır"

Gelir düştükçe, insanlar elektrik paralarını ödeyemiyorlar. İşsizlik oldukça insanlar doğal gaz, su paralarını bile ödeyemiyorlar. Evlerde baba ile oğul birbirlerinin yüzlerine bakamaz noktaya geldiler. Bu soruna çözüm üretmemiz lazım. İşsizlik dünyanın en acımasız alanıdır. İşsiz kalan insan her türlü soruna açık demektir. Sizin yani gençlerin bu ülkede rahat yaşayabilmeleri, bu kentte huzur içinde yaşayabilmeleri için her türlü alanda yatırım yapacağız."