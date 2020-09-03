Kılıçdaroğlu: Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz öyle bir şey.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV’de katıldığı programda Abdullah Gül’ün 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için ortak aday olacağıyla ilgili iddialara yanıt verdi. “Bugünden 2023'ün adayını tartışmaya gerek olmadığını” belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer bir tartışmayı kişisel baza indirgerseniz, kişi üzerinden bir tartışmayı götürürseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Eğer tartışılacaksa, tartışılması gereken ilkelerdir.” dedi. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerle birlikte adayın belirleneceğini belirtti.

Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacağı Memleket Hareketi'ni nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Daha başlamadı, bilmiyoruz tabii. Başlayacaktır, bizim partimizin bir üyesidir, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayabilir, gayet güzel itirazım yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunları nasıl aşacağını anlatabilir yani." dedi.

Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi için verildiği belirtilen dilekçenin sorulması üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün gazetelerden okudum, bize gelen bir bilgi yok. Bir parti üyemiz öyle bir dilekçe vermiş. Öyle bir şey yok. Söz konusu değil, hatta il başkanlığına bile ulaşmamış dilekçe. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz öyle bir şey. Bunu defalarca söyledim yine söyleyeyim, parti içinde asla kavga istemiyorum, kavga edip partiye zarar veriyorsa partiden ayıracağım bunu gayet açık söylüyorum. Dönem kavga dönemi değildir. Parti için çalışanın ise başımın üstünde yeri var."