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Kılıçdaroğlu: Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık, saraylılar ise çok zenginleşti; fakirle fukarayla alay ediyorlar

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"Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık."
Kılıçdaroğlu: Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık, saraylılar ise çok zenginleşti; fakirle fukarayla alay ediyorlar

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın "soğan" üzerinden yaptıkları açıklamalara ilişkin, "Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu, parti içinde, "fakirle fukarayla dalga geçenleri aralarından uzaklaştırdıklarını" ifade etti. 

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık.

 

Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik."

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