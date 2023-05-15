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Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız

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CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yanındaki Millet İttifakı liderleriyle düzenlediği basın toplantısında "Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek" dedi.
Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yanındaki Millet İttifakı liderleriyle düzenlediği basın toplantısında "Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek" dedi.

Kılıçdaroğlu "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen istediğini alamamıştır. Bu seçimi 2'inci turda mutlaka kazanacağız. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı hukuku ve adaleti getirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesinin de ayrıca memnuniyet verici olduğunu" söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse oldu bittiye heveslenmesin. seçimler balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne, bu seçimi ilk turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek" ifadelerini kullandı.

Quote Message: Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka ve mutlaka kazanacağız ve demokrasiyi getireceğiz. from Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı

Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka ve mutlaka kazanacağız ve demokrasiyi getireceğiz.

Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı
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