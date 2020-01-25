Kılıçdaroğlu: Bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa, her türlü önlem alınsa ve dolayısıyla bir can kaybı yaşanmasa

Elazığ depremi ile ilgili Kılıçdaroğlu, "Zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermesidir. Allah başka acılar vermesin" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermesidir. Allah başka acılar vermesin” dedi.

Elazığ depremi ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: