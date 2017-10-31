Kılıçdaroğlu: Bu yöntem, mafya yöntemidir

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işareti ile istifa eden belediye başkanlarına ilişkin mesajlar paylaştı.
Erken seçim çağrısını tekrarlayan Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı mesajlar şöyle:
- İstifaya zorlanan belediye başkanı ailesinin tehdit edildiğini söyledi. Bu yöntem mafya yöntemidir ve diktatörlüğün açık resmidir!
- Türkiye’de Cumhurbaşkanı makamının getirildiği nokta budur. Türkiye’nin alnına böyle bir kara leke sürmek kimsenin hakkı ve haddi değildir!
- Eğer yüreğin yetiyorsa gel, erken seçim yapalım! İktidarınız altında can çekişen millet iradesinin, demokrasinin namusunu kurtaralım!
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