CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın İdlib açıklaması ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu "Beni derinden yaraladı" dedi.

Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bütün milletime söz veriyorum, Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden etkilemiş durumda. Daha cenazeler defnedilmedi. Bu nasıl bir konuşma? Yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır?

Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Ya acı günde bari kavga etmeyelim. Düşünelim. Türkiye'yi bu dertten nasıl kurtuluruz? Bunu düşünelim. Memlekete başsağlığı dileyelim.

Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak.

Yazık günah değil mi? Şimdi konuştuğumuz için çok üzgünüm. Bir başsağlığı dileyin.

Sanki olağan bir işmiş gibi, Bu Meclis niye var? Bütün vatandaşlarımızında şunu söylemek isterim. Başımız sağ olsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz.

Tuzun koktu yerde ne söylenir!