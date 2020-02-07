Kafa Radyo'da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu CNN Türk'ü boykot etme kararı ile ilgili ilk kez konuştu. "CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye özel bir yayın politikası izlendiğine tanık olduk" diyen Kılıçdaroğlu, "CNN Türk’ün tarafsız yayın yapıyormuş gibi yaparak A Haber tarzı yayın yapmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kafa Radyo'da yaptığı açıklamalarda ilk kez CNN Türk'e uygulama kararı aldıkları boykot ile ilgili konuştu.

CNN Türk'e boykot karanının medya özgürlüğüne aykırı olduğu eleştirilerini yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Çıkmama kararı aldık. 'Biz CNN'i ele geçirelim. Yandaşlar satın alsın, bizim istediğimiz gibi yayın yapsın' demiyoruz. Bazı gazetelere reklam verilmiyor, bu ilk kez bu dönemde yaşandı" şeklinde konuştu.

‘Niye böyle yayın yapıyorsunuz demiyoruz ama biz çıkmıyoruz’

Eleştirilere açık olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu bizimle ilgili eleştirel haber yapılmasına tahammülsüzlük değil ama CNN Türk’ün tarafsız yayın yapıyormuş gibi yaparak A Haber tarzı yayın yapmasını kabul etmiyoruz. Niye böyle yayın yapıyorsunuz demiyoruz ama biz çıkmıyoruz” dedi.

‘Halk TV’de CHP eleştiriliyor’

Kılıçdaroğlu, “İktidar da Halk TV’yi izlemeyin derse ne olacak?” sorusuna ise, “Halk TV de bizim değil. Orada da CHP eleştiriliyor. Ancak objektif yayın yapmaya çalışan gazetelerin Basın İlan Kurumu eliyle ilanlarının kesilmesi bu iktidar döneminde oldu” diye konuştu.

‘CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye…’

Kılıçdaroğlu, CNN Türk'ün CHP karşı boykota neden olan yaklaşımının yerel seçim sürecinde başladığını ve bunu anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Ama tartışma programlarında CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye özel bir yayın politikası izlendiğine tanık olduk" dedi.

‘Saadet Partisi'nin Kudüs mitingine katılacağız’

CHP lideri, Saadet Partisi'nin pazar günü yapacağı Kudüs mitingine katılacaklarını da açıkladı.