Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız, tabanımız buna hazırlıklı olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok yakın zamanda iktidar olacağız, tabanımız buna hazırlıklı olmalı" açıklamasına bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'kendileri gibi düşünmeyenlerin de hak vereceği bir iktidarı kuracaklarını' belirterek "CHP, 5 yılda Türkiye’nin bütün sorunlarını çözer. MYK üyelerine, il ve ilçe başkanlarına talimatımdır: Kısa bir sürede iktidara geleceğiz. Çözüm önerilerimizi gidin, anlatın, karşı mahalleye anlatın" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’nin dünkü MYK toplantısında, ekonomik gelişmeler ve dış politika başta olmak üzere gündemdeki gelişmeler ele alındı. Kılıçdaroğlu, "Çok yakın zamanda iktidar olacağız. Tabanımız buna hazırlıklı olmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal demokrasi alanında Avrupa ve dünyanın CHP’ye baktığını, CHP’nin bu anlamda yeni kavramlar üretmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.