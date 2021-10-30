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Kılıçdaroğlu ‘Cumhurbaşkanı adayını buldu’ iddiasına cevap verdi

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* Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz.
Kılıçdaroğlu ‘Cumhurbaşkanı adayını buldu’ iddiasına cevap verdi

Halk TV programcısı Emin Çapa, cumhurbaşkanlığı adayı için iş dünyasından tanınmış bir ismin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğünü ve Millet İttifakı’ndan ‘yeşil ışık’ aldığını öne sürmüştü….

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu iddialara açıklık getirdi…

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Öyle bir şey yok. Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden…

* Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var.

* Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz.

* Ve henüz ve Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı.

* Kimseye “Sen olmazsın” ya da “Olamazsın” demiyorum. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir.

* O yüzden ben “olmaz” deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı.

* Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum.

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