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Kılıçdaroğlu, depremde çocuklarını kaybeden aileleri ziyaret etti

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Kılıçdaroğlu, depremde çocuklarını kaybeden aileleri ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, depremde çocuklarını kaybeden aileleri ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sırasında Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP’den yapılan açıkamaya göre Kılıçdaroğlu, Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler taziye ziyaretleri amacıyla bu sabah KKTC’ye gelmişti.

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