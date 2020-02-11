Kılıçdaroğlu: Devleti FETÖ’ye teslim eden kişi Erdoğan’dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Gülen yapılanmasının siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

"Burada tek tek Bilal'e anlatır gibi anlatacağım" diye konuşan Kılıçdaroğlu 20 soru ve 20 cevapta "FETÖ'nün siyasi ayağının kim olduğunu" açıklayacağını söyledi.

OHAL İşlemleri Faaliyet Raporu'nda Gülen yapılanmasının "devletin tüm kılcal damarlarına sızdığının" ifade edildiğini belirten Kılıçdaroğlu "Bir terör örgütü devletin kılcal damarlarına nasıl sızar? FETÖ terör örgütünü devletin tüm kılcal damarlarına kim nasıl yerleştirdi?" diye sordu.

"Devletin en önemli, en mahrem birimlerine terör örgütü elemanlarını yerleştirenler FETÖ'nün siyasi ayağıdır" diyen Kılıçdaroğlu, bu atamaları muhalefet partilerinin yapamayacağını belirterek iktidardaki partinin bundan sorumlu olduğunu ifade etti.

"Erdoğan MGK kararının gereğini yapmadı"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen hareketinin CIA ile olan bağlantısının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 3 Nisan 1991 tarihli raporunda saptandığını, ayrıca Gülen hareketine ilişkin emniyet, jandarma istihbarat teşkilatlarının da düzenli olarak istihbarat topladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu Milli Güvenlik Kurulu'nun 25 Ağustos 2004 tarihinde aldığı kararla Gülen yapılanmasının yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine karşı önlem alınmasını kararlaştırdığına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu dönemin başbakanı Erdoğan’ın, altında imzası olmasına karşın MGK kararının gereğini yapmadığını söyledi. "O dönem Erdoğan'ın müsteşarı olan arkadaşın yani başbakanlık müsteşarının yazdığı kitaptan size okuyorum" diyen Kılıçdaroğlu şunları belirtti:

"1- Tavsiye kararı başbakanlığa bildirildikten sonra konuyu başbakanımıza yani Erdoğan'a açtım ve gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. 2- Bu karar metni bakanlar kurulunda imzaya açılmadı ve hakkında hiçbir işlem yapılmadı. 3- Konudan MGK'ya katılan bakanlar dışında kimsenin haberi olmadı ve onları endişeye sevk edecek bir sonucun doğmamasına özen gösterildi. 4- Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına sayın Başbakan üstlendi."

Kılıçdaroğlu bu karara rağmen Gülen yapılanması unsurlarının içişleri bakanlığına, emniyete, MİT'e, YÖK'e kadar devletin tüm kurumlarına yerleştirildiğini söyledi.

"FETÖ'nün talepleri için TBMM kullanıldı"

"FETÖ’nün yürütme organını aşan taleplerini yerine getirmek için TBMM kullanıldı" diyen Kılıçdaroğlu meclisten yasa çıkartılarak Gülen yapılanması unsurlarının "kitleler halinde devletin kılcal damarlarına yerleştirildiğini" söyledi. Bu şekilde Yargıtay'a 160, Danıştay'a 61 kişinin atandığını belirten Kılıçdaroğlu, hükümetin ayrıca Kanun Hükmünde Kararname yetkisi aldığını ifade etti. Danıştay ve Yargıtay Başkanlığı için 8 yıllık görev yapma zorunluluğunun "FETÖ’nün isteği üzerine" 4 yıla indirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu kitle atamaları yoluyla yargının "FETÖ'nün eline geçtiğini" kaydetti.

Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan’ın devletin kozmik odasını, devletin sırlarını Gülen yapılanmasına açtığını söyleyerek "Devletin sırlarını bir terör örgütüne açmak vatan hainliği değil midir?" ifadelerini kullandı.

17-25 Aralık dönemine de değinen Kılıçdaroğlu "17-25'te ortaya çıkan yolsuzluk belgelerinin tamamı doğruydu. Hortumun tamamı doğrudur, alınan paraların tamamı doğrudur" dedi.

Kılıçdaroğlu "Bir sürü pislik saçılmış, çıkan kokudan burnumuzu tutuyoruz. O hâlâ nasıl barışırım diye Fehmi Koru'yu aracı yapıp FETÖ elebaşı ile barışmaya çalışıyor. Niye? Ortaya çıkmasını istemediği daha çok pislik var diye" şeklinde konuştu.