Kılıçdaroğlu: Devleti terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen yapılanmasının siyasi ayağı tartışması ile ilgili Meclis'teki grup toplantısında "Devleti terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Devletin en mahrem birimlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere, FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, AKP'ye sorular yöneterek değerlendirmelerde bulundu:

"İktidar partisi, terör örgütünün elemanlarını devletin kılcal damarlarına yerleştirirken benim bundan haberim yok diyebilir mi?"

“Terör örgütü üyesi olduğunu bilmiyordum denebilir mi? Devleti yöneten hiç kimse benim haberim yoktu diyemez!”

"MGK karar alıyor Gülen hareketi tehlikelidir. Derhal içerde ki ve dışarda ki faaliyetleri ile ilgili gerekli önlemleri alın diyor. Kime diyor, Dönemin hükümetine. Kararın altında da imzası var dönemin Başbakanı Erdoğan'ın. Peki ne yapmışlar?"

"Devleti terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

"Devletin kozmik odasını FETÖ unsurlarına kim açtı? Bir kişinin talimatı ile açıldı: Recep Tayyip Erdoğan"