Kılıçdaroğlu DİSK üyelerine seslendi, işçileri 'Marx'a uymamaya' çağırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Kurulu’nda konuştu.

“Türkiye freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Hepimiz bu kamyonun içindeyiz. İnsanın inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymalıyız.” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında DİSK üyelerini hayatını işçi sınıfının kurtuluş mücadelesine adayan, bilimsel sosyalizmin kurucularından Karl Marx’ın büyük çağrısına karşı “yeni bir söylem”e davet etti.

“İnsanın inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymalıyız. 82 milyondan herhangi bir kişi bu üç nedenden ötürü ötekileştirilirse buna isyan etmeliyiz. Bu yapılmadığı için ayrıştık, bölüştük. Bunun çıkış yolu demokrasidir.” diyen Kılıçdaroğlu, Karl Marx’la ilgili olarak “‘Dünyanın bütün işçileri birleşin’ diyordu, şimdi otoriter rejimlerin güç kazandığı bir ortamda yeni bir söylemle yola çıkmak zorundayız. ‘Dünyanın bütün demokratları birleşin’ demeliyiz.” ifadelerini kullandı.